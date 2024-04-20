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20 апреля 2024, 14:08 Читати українською

Нидерланды выделили Украине более 200 миллионов евро на ПВО и артиллерийские боеприпасы

Нидерланды выделили более 200 млн. евро на инициативу по усилению противовоздушной обороны (ПВО) Украины, а также поставки артиллерийских снарядов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нидерландов.

Нидерланды выделили более 200 млн.
Фото: pixabay.com

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«Средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы крайне необходимы Украине. Ситуация чревата критической. Ресурсы, которые сейчас предоставляют Нидерланды, уже находятся на европейском континенте и будут доставлены в Украину как можно быстрее», — заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на заседании Совета Украина-НАТО.

ПВО

Нидерланды выделяют 150 млн евро в поддержку инициативы Германии, направленной на приобретение и поставку Украине средств противовоздушной обороны дальнего радиуса действия.

Кроме того, Министерство обороны Нидерландов закупит средства противовоздушной обороны ближнего радиуса действия в 60 млн евро. Эти же средства могут быть использованы для борьбы с дронами.

Артиллерийские боеприпасы

Ведомство также напоминает, что Нидерланды способствуют инициативе Эстонии по быстрой поставке артиллерийских боеприпасов в Украину из имеющихся запасов.

Ранее Нидерланды объявили, что внесут 250 млн евро в аналогичный чешский план быстрого снабжения большего количества снарядов.

Источник: Минфин
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