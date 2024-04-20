Минцифры разработало технические требования для системы «еАкциза»

Министерство цифровой трансформации разработало технические требования по созданию системы обращения алкогольных и табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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«Активно работаем над внедрением „еАкциза“. Разработали и опубликовали технические требования по созданию системы обращения алкогольных и табачных изделий. Там украинцы могут ознакомиться с функционалом будущей системы и с механизмом расчетов акцизного налога», — говорится в сообщении.

Более подробно узнать о требованиях можно по ссылке.

Отмечается, что «еАкциз» должен помочь бизнесу защитить свой товар от фальсификации, существенно упростит процедуру получения акцизных марок без лишних визитов в налоговую и бумажную волокиту.

«Работаем, чтобы Украина не теряла средства из-за теневого рынка алкоголя и табака», — добавили в Минцифре.