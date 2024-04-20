Фонд гарантирования вкладов продал офисное здание
Бывший офис российского Сбербанка продали за 84 миллиона
Фонд гарантирования вкладов продал офисное здание
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Фирма предложила заплатить за актив 84,4 млн грн, что на 0,9 млн грн больше стартовой цены.
Офисное помещение находится в центре Киева по улице Большой Васильковской, 85−87.
На аукцион были выставлены нежилые помещения общей площадью 1004 кв.м, три кондиционера, светильник и прожектор.
Следует отметить, что Фонд гарантирования вкладов пытался продать этот актив с конца 2022 года.
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