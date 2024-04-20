За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 458 580 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 апреля: 750 российских оккупантов, 8 танков, 1 самолет и 13 ракет
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Потери врага
- личного состава — около 458580 (+750) человек,
- танков — 7213 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 13873 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 11678 (+20) ед,
- РСЗО — 1046 (+0) ед,
- средства ПВО — 763 (+1) ед,
- самолетов — 348 (+1) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9341 (+30),
- крылатые ракеты — 2109 (+13),
- корабли/катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15717 (+46) ед,
- специальная техника — 1918 (+3).
Источник: Минфин
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