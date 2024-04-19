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19 апреля 2024, 19:06 Читати українською

Доход Ethereum может превысить $1 млрд в 2024 году

Майкл Надо, аналитик The DeFi Report, проанализировал показатели работы блокчейна крупнейшего альтокина в первом квартале 2024 года. Исследование выявило, что текущая динамика рынка сохранится, в первую очередь благодаря активности в секторе DeFi, блокчейн Ethereum может превысить $1 млрд в 2024 году. Об этом пишет FinTech Insider.

Майкл Надо, аналитик The DeFi Report, проанализировал показатели работы блокчейна крупнейшего альтокина в первом квартале 2024 года.

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Как отмечается в релизе, в первом квартале 2024 года чистая прибыль Ethereum достигла $365 млн, что почти на 200% больше, чем в четвертом квартале 2023 года, когда доход составил $123 млн. Общая сумма средств, полученных в виде комиссий, достигла $1,17 млрд, что на 80% больше, чем в прошлом квартале.

По словам аналитика, причиной роста дохода явилось увеличение активности сети, в первую очередь в секторе DeFi. Текущая активность в сети Ethereum приближается к своему пику 2021 года, когда было совершено чуть менее 1,25 млн транзакций. Если текущая динамика рынка сохранится, прибыль Ethereum может превысить $1 млрд в 2024 году.

В отчете отмечается, что впервые организация получила прибыль только в прошлом году. В 2023 году прибыль Ethereum составила $623 млн, хотя доходы организации были на 75% ниже, чем в 2021 году, когда они достигли исторического максимума в $9,9 млрд. Аналитик связывает доходность с переходом на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake, после которого стоимость сложения блоков снизилась на 80%.

Источник: Минфин
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