К закрытию межбанка курс доллара вырос на 29 копеек в покупке и на 30 копеек в продаже. Евро выросло на 38 копеек в покупке и на 39 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 19 апреля: доллар и евро стремительно выросли на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 19 апреля
|
Закрытие 19 апреля
|
Изменения
|
39,62/39,65
|
39,91/39,95
|
29 /30
|
42,19/42,21
|
42,57/42,60
|
38/39
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−39,99 грн. Евро покупают за 42,30 грн., а продают за 42,99 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,00−40,10, евро — 42,95−43,11 грн.
Комментарий «Минфина» о торгах на межбанке
Стремительный рост доллара и евро связан с активным избытком спроса на валюту от крупных импортеров нефтепродуктов, компонентов энергии и других товаров, стратегически важных для страны.
Одним из главных продавцов на рынке сегодня был Национальный банк, хотя он не оказывал значительного сопротивления росту курса, что привело к его росту в конце дня почти до 40 гривен за доллар.
«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .
Комментарии - 3
50 грн за 1 у.е. реальность…