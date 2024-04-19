Курс валют на вечер 19 апреля: доллар и евро стремительно выросли на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 29 копеек в покупке и на 30 копеек в продаже. Евро выросло на 38 копеек в покупке и на 39 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 19 апреля Закрытие 19 апреля Изменения доллар 39,62/39,65 39,91/39,95 29 /30 евро 42,19/42,21 42,57/42,60 38/39

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−39,99 грн. Евро покупают за 42,30 грн., а продают за 42,99 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,00−40,10, евро — 42,95−43,11 грн.

Комментарий «Минфина» о торгах на межбанке

Стремительный рост доллара и евро связан с активным избытком спроса на валюту от крупных импортеров нефтепродуктов, компонентов энергии и других товаров, стратегически важных для страны.

Одним из главных продавцов на рынке сегодня был Национальный банк, хотя он не оказывал значительного сопротивления росту курса, что привело к его росту в конце дня почти до 40 гривен за доллар.

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