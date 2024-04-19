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19 апреля 2024, 15:35 Читати українською

В Украине спрос на подержанные автомобили из США вырос на 90%

В течение первого квартала 2004 года в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс. б/у легковушек изготовленных в США. Это составляет 18% от всех впервые зарегистрированных с января по март подержанных авто, сообщает Укравтопром.

В течение первого квартала 2004 года в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс.
Фото: freepik.com

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По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на «американцев» с пробегом увеличился на 90%:

  • Наибольшая доля из этого количества (47%) — машины с бензиновыми двигателями.
  • Треть — электромобили.
  • Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%.
  • Остальной сегмент авторынка (6%) охватили дизельные авто.

Самые популярные подержанные автомобили из США

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

  • Tesla Model 3 — 1118 ед.;
  • Tesla Model Y — 796 ед.;
  • Volkswagen Passat — 635 ед.;
  • Ford Escape — 633 ед.;
  • Jeep Cherokee — 608 ед.
Источник: Минфин
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