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19 апреля 2024, 15:14 Читати українською

Банковская система справилась с последствиями ракетного террора по объектам энергетической инфраструктуры — банкир

Банковская система оказалась достаточно подготовленной, выдержав мартовские и апрельские ракетные, дроновые атаки по украинским объектам энергетической инфраструктуры. Однако определенные трудности в работе отделений наблюдались в городах, потерпевших наибольшие поражения и где были введены временные отключения энергоснабжения, в частности в Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье и ряде других. Об этом сообщил Сергей Мамедов, глава правления Глобус Банка.

Банковская система оказалась достаточно подготовленной, выдержав мартовские и апрельские ракетные, дроновые атаки по украинским объектам энергетической инфраструктуры.

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По его словам, проблемы с энергоснабжением, вызванные ракетным террором, следует воспринимать как временные, ведь, во-первых, более 2/3 всех банковских отделений подключены к системе Power Banking, предусматривающей бесперебойное энергопитание, беспрепятственный доступ к сети Интернет, осуществление необходимых банковских операций, усиленная киберзащита от хакерского вмешательства, общее безопасное пребывание граждан в отделении и т. д.

Во-вторых, на случай возможных перебоев мобильных операторов в банковских приложениях внедрена цифровая подпись клиента, которая не потребует получения дополнительного смс-подтверждения для списания средств. Кроме того, расширен перечень каналов для оповещения клиентов — это, прежде всего, использование мессенджеров, к которым привязаны мобильные номера клиентов.

В-третьих, большинство банковских операций можно осуществлять дистанционно — через банковские приложения: от простейших переводов до оформления рассрочки, открытия депозита, банковской карты, пересчета средств на карты иностранных банков с минимальной комиссией, получения кредита и т. д.

По его информации, в марте в указанных городах количество офлайн-обращений в банковские отделения сократилось в среднем на 15%, при этом количество онлайн-обращений через банковское приложение увеличилось в среднем на 25% (здесь учтены обращения как действительных клиентов, так и тех, кто впервые установил приложение на смартфон).

Кроме того, рабочее время отделений, соблюдая общие требования к безопасности граждан (например, в случае воздушной тревоги), уменьшилось в среднем на 1,5 часа.

«Конечно, просчитать коварные действия непредсказуемого врага довольно сложно. Однако для приемлемой работы банковских отделений самое простое, что можно сделать, это банально оснастить их генераторами оптимальной мощности.

С октября 2022 по апрель 2023 Украина уже пережила «полугодие генераторов», и полученный опыт доказал, что даже в сложных обстоятельствах работа банковских отделений почти не изменилась (за исключением тех городов, где после мартовских и апрельских атак наблюдаются временные ограничения и почасовые отключения света).

Можно сказать, что работа банковских отделений остановится только в самом плохом и сложном случае — когда военная угроза станет непреодолимой и потребуется эвакуация граждан", — подчеркнул банкир.

Источник: Минфин
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