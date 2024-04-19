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19 апреля 2024, 14:13 Читати українською

Доходы Netflix превысили ожидания экспертов

Netflix выпустила в четверг отчет с превзошедшими аналитиков результатами в первом квартале. Показатель доходов превысил прогнозы. Об этом свидетельствуют данные investing.com.

Netflix выпустила в четверг отчет с результатами в первом квартале, которые превзошли аналитиков.

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Компания заявила о прибыли на акцию в размере 5,28$, доходы составили $9,37 млрд. Аналитики предполагали, что прибыль на акцию составит $4,51, а общий доход составит $9,27 млрд.

В этом году стоимость акций Netflix поднялась на 30%, но 19 апреля цена упала на $30 на фоне неожиданного решения компании о прекращении подсчета количества подписчиков.

В четверг 18 апреля компания заявила, что с первого квартала 2025 года она больше не будет отчитываться о количестве подписчиков ежеквартально.

Руководство Netflix призвало инвесторов сосредоточиться на доходах и операционной марже при оценке прогресса компании, а не на привлечении новых клиентов.

Источник: Минфин
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