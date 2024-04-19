Ралли биткоина и реструктуризация Tether: что нового на крипторынке

Биткоин падал ниже $60 тысяч. Объем ликвидаций на крипторынке превысил $265 млн в сутки

Ранним утром 19 апреля 2024 года биткоин упал до $59 698, однако впоследствии курс первой криптовалюты поднялся до $64 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

За сутки актив вырос на 5,10%, однако за неделю падение составило 9,52%. Следует отметить, что все криптовалюты с крупнейшей капитализацией за неделю потеряли в цене.

На фоне временного падения биткоина объем ликвидаций по фьючерсам на рынке криптовалют составил более $265 млн в сутки.

За последние 24 часа сутки были ликвидированы позиции 88 337 трейдеров. Приблизительно $158 млн потерь пришлось на лонг-позиции, почти $108 млн — на шорт.

Наибольшие суммы ликвидаций уже традиционно были на криптовалютных биржах Binance и OKX — $112,79 млн и $98,14 млн соответственно. Крупнейшая ликвидация на $4,2 млн была зафиксирована на OKX в торговой паре SOL/USDT.

Майнерам в Швеции выдвинули налоговые претензии на $90 миллионов

Шведское налоговое ведомство Skatteverket выявило недоплату со стороны майнинговых компаний на сумму почти 1 млрд крон (свыше $90 млн).

В результате проведенного расследования, в период с 2020 по 2023 годы, нарушение было выявлено у 18 из 21 исследуемой профильной фирмы.

«Проверенные нами компании использовали специфический подход, пытаясь скрыть, что они занимаются майнингом, то есть создание новых единиц криптовалют. Их цель заключалась в получении налоговых льгот, на которые они не имеют права», — объяснил глава разведки Skatteverket Патрик Лилквист.

Большая часть выявленных нарушений касается неправомерного избегания уплаты операторами дата-центров НДС. Начисленная дополнительно сумма составила 932 млн. крон, еще 58 млн. крон пришлись на общие фискальные платежи.

«У недобросовестных субъектов появляется стимул скрывать деятельность по добыче криптовалюты и заявлять, что они ведут бизнес, не облагаемый НДС. Таким образом, страна теряет налоговые поступления», — объяснил чиновник.

По его словам, в случае с майнерами существуют также риски отмывания денег, поскольку дата-центры не подпадают под действие соответствующего законодательства.

По данным MinerMetrics, на Швецию приходится около 0,8% глобального хешрейта биткоина.

Tether проведет реструктуризацию в рамках новой концепции выхода за пределы стейблкоинов

Компания Tether объявила о реструктуризации и внедрении новой концепции, предусматривающей выход за пределы сектора стейблкоинов. Эмитент актива USDT намерен значительно расширить свое влияние на Web3-индустрию.

По имеющейся информации, в обновленной структуре компании будут работать четыре новых подразделения. Речь идет о таких «корпоративных ветвях»:

Tether Data — отдел стратегических инвестиций в технологии. Подразделение сфокусирует внимание на финансировании перспективных одноранговых платформ и разработок в сфере искусственного интеллекта;

Tether Finance — отдел обслуживания цифровых активов. В компании его назвали «краеугольным камнем» традиционных продуктов и услуг фирмы для сектора стейблкоинов. Подразделение также займется созданием платформы токенизации криптоактивов;

Tether Power — отвечает за майнинговый сектор и энергетические мощности компании. Представители фирмы подчеркнули, что добыча биткоина является для нее одним из приоритетных направлений;

Tether Edu — подразделение с ориентацией на образовательные продукты. Отдел займется расширением доступа к отрасли и возможностям изучения пользователей сферы цифровых активов. Образовательные инициативы затронут региональные и глобальные уровни, отметили в компании.

В Гонконге арестовали 72 человека, связанных с криптобиржей JPEX

Полиция Гонконга заявила об аресте 72 человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Об этом сообщают местные СМИ.

Также правоохранители заморозили активы на сумму 228 млн HKD (свыше $29,37 млн).

В общей сложности полиция получила 2636 сообщений от пострадавших. Ущерб составил около 1,6 млрд HKD (свыше $204 млн).

Биржа JPEX оказалась в центре скандала в сентябре 2023 года, когда Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга обвинила ее в работе без лицензии. Известно, что платформа взимала с пользователей непомерную комиссию за вывод активов.

Среди первых арестованных оказались, в частности, блоггеры, появлявшиеся в рекламе JPEX и открывавшие собственные нелицензированные обменники.

На фоне кризиса ликвидности биржа приостановила все сделки в сервисе JPEX Earn.