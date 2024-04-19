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19 апреля 2024, 13:15 Читати українською

Цены на нефть резко выросли из-за напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть резко выросли на азиатских торгах в пятницу, поскольку напряженность на Ближнем Востоке вновь оказалась в центре внимания после того, как иранские информационные агентства сообщили о нескольких взрывах в стране, что указывает на возможные удары со стороны Израиля. Об этом пишет Investing.com.

Цены на нефть резко выросли на азиатских торгах в пятницу, поскольку напряженность на Ближнем Востоке вновь оказалась в центре внимания после того, как иранские информационные агентства сообщили о нескольких взрывах в стране, что указывает на возможные удары со стороны Израиля.

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Иранское информационное агентство Fars сообщило в пятницу, что взрывы были слышны в Исфахане в центральном Иране, в южной части Сирии и в некоторых районах Ирака. ABC News сообщила, что американские чиновники заявили, что Израиль нанес ответный удар по Ирану.

Фьючерс на Brent в 21:54 по восточному времени (01:54 по Гринвичу) со сроком в июне вырос почти на 3% до $89,74 за баррель, а фьючерс на West Texas Intermediate со сроком истечения в мае — на 3% до $85,16 за баррель.

Оба контракта восстановили большую часть своих потерь за неделю, но все же завершили неделю с небольшим отрицательным результатом.

Потенциальные ответные меры Израиля ознаменовали эскалацию ближневосточного конфликта, и трейдеры поспешили вернуть премию за риск в цены на нефть, отмечают эксперты.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
chc788
chc788
19 апреля 2024, 14:00
#
Де воно зросло? Воно вже на доллар впало. Було 91 доллар за барель.
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0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
19 апреля 2024, 14:26
#
Брехня
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