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19 апреля 2024, 12:44 Читати українською

Использование Bank ID выросло в этом году на 16%

В первом квартале 2024 года общее количество успешных электронных идентификаций, осуществленных с использованием Системы BankID НБУ, составило 16,1 млн, что на 16% больше, чем в предыдущем квартале. В настоящее время это наибольшее количество успешных идентификаций за квартальный период с начала работы системы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В первом квартале 2024 года общее количество успешных электронных идентификаций, осуществленных с использованием Системы BankID НБУ, составило 16,1 млн, что на 16% больше, чем в предыдущем квартале.

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В течение I квартала 2024 года к системе подключены восемь новых абонентов — поставщиков услуг. Речь идет о небанковских финансовых учреждениях, работающих в сфере онлайн-кредитования.

В настоящее время Система BankID НБУ насчитывает 142 участника: 38 банков-идентификаторов и 104 абонента — предоставлятели услуг.

Напомним, что 99,9% клиентов, у которых открыты счета в банках, имеют возможность доступа к широкому спектру удаленных услуг через Систему BankID НБУ. Во время полномасштабной войны Система BankID НБУ позволяет миллионам украинцев дистанционно получать публичные финансовые и другие коммерческие услуги.

Источник: Минфин
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