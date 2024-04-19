Meta представила новую версию своего ИИ

Meta Platforms представила обновленного помощника Meta AI, созданного на базе ее обширной языковой модели Llama 3, говорится в сообщении Meta. Об этом пишет Reuters.

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Теперь будут доступны две версии — Llama 3 8B и Llama 3 70B, содержащие 8 млрд и 70 млрд параметров соответственно. Модели будут интегрированы в виртуальный помощник Meta AI, который был представлен в сентябре прошлого года.

Чат-бот будет доступен на основных платформах Meta — Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger. Он также получил свой сайт — meta.ai, что позволит напрямую конкурировать с ChatGPT.

Искать ответы на запросы с помощью Google и Bing-чат-бот будет в режиме реального времени без необходимости для пользователей переключаться между приложениями.