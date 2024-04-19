Курс валют на 19 апреля: доллар вырос до 40 гривен

В пятницу на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 5 копеек в покупке и продаже. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже вырос на 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,45−39,95 грн. Евро покупают за 42,30 грн, а продают за 42,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,90−40,00, евро — 42,85−43,05 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,62−39,65 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,19−42,21 грн/евро.

Тестирование продажи доллара по 40 грн и выше

На наличном рынке большая часть и банков, и обменок финкомпаний начала активно тестировать уровень продажи наличного доллара 40 грн и выше. Сегодня это «засветили «многие банки.

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