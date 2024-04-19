Великобритания выделила почти 150 миллионов фунтов стерлингов на укрепление энергетического сектора Украины

Великобритания выделила почти 150 млн. фунтов стерлингов на укрепление украинского энергетического сектора. Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нилл Голланд на заседании Постоянного совета этой организации в четверг в Вене, сообщает Укринформ.

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«Русские атаки еще раз не смогли сломить украинский дух. И Украина не останется наедине с этими вызовами. Великобритания активизирует усилия в поддержку Украины и выделила почти 150 млн. фунтов стерлингов на укрепление украинского энергетического сектора», — сказал он.

Голланд подчеркнул, что Британия продолжит работать с партнерами по G7+, чтобы помочь Украине восстановить, защитить и построить свою энергетическую систему.

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«Великобритания стремится предоставить Украине поддержку, необходимую для ее самозащиты и вытеснения россии с суверенной территории Украины. Это единственный путь к справедливому и продолжительному миру», — заявил британский посол в ОБСЕ.

В своем выступлении он также осудил бомбардировку россией украинских городов и энергетической инфраструктуры, происходящую с «полным пренебрежением к человеческой жизни и международным нормам и законам, которых россия обещала соблюдать».