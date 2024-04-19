За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 870 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 457 830 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 18 апреля: 870 российских оккупантов, 9 танков и 27 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 457830 (+870) человек,
- танков — 7205 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 13852 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 11658 (+21) ед,
- РСЗО — 1046 (+0) ед,
- средства ПВО — 762 (+2) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9311 (+27),
- крылатые ракеты — 2096 (+3),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15671 (+53) ед,
- специальная техника — 1915 (+0).
Источник: Минфин
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