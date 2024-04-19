Официальный курс: НБУ повысил курс доллара на 6 копеек

Национальный банк Украины установил на 19 апреля 2024 года официальный курс гривны на уровне 39,6037 грн/$. Это новый исторический максимум. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс доллара на 6 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 19 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,27 грн. Европейская валюта подорожала на 22 копейки.

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