Национальный банк Украины установил на 19 апреля 2024 года официальный курс гривны на уровне 39,6037 грн/$. Это новый исторический максимум. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс доллара на 6 копеек.
Официальный курс: НБУ повысил курс доллара на 6 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 19 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,27 грн. Европейская валюта подорожала на 22 копейки.
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Источник: Минфин
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