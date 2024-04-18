К закрытию межбанка курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 1 копейку. Евро подешевел на 13 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 18 апреля: евро на межбанке ушел вниз
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Открытие 18 апреля
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Закрытие 18 апреля
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Изменения
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39,62/39,64
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39,62/39,65
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0/1
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42,33/42,35
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42,20/42,22
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13/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,40−39,89 грн. Евро покупают за 42,20 грн, а продают за 42,85 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,85−39,95, евро — 42,85−43,00 грн.
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Источник: Минфин
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