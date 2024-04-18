Курс валют на вечер 18 апреля: евро на межбанке ушел вниз

К закрытию межбанка курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 1 копейку. Евро подешевел на 13 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 18 апреля Закрытие 18 апреля Изменения доллар 39,62/39,64 39,62/39,65 0/1 евро 42,33/42,35 42,20/42,22 13/13

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,40−39,89 грн. Евро покупают за 42,20 грн, а продают за 42,85 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,85−39,95, евро — 42,85−43,00 грн.

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