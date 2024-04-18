Национальный банк Украины на 19 апреля установил курс доллара на уровне 39,6037 грн/$, что является новым историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Нацбанк снова поднял официальный курс доллара до максимума
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В сравнении с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс доллара на 0,0586 грн. Выше курс доллара был только 17 апреля — 39,5737 грн/$.
НБУ на 19 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,2789 грн. Европейская валюта подорожала на 22 копейки.
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Источник: Минфин
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