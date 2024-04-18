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18 апреля 2024, 18:20 Читати українською

Цены на какао в Лондоне обновили исторический максимум

Стоимость какао-бобов продолжает обновлять исторические максимумы. Майские фьючерсы на какао-бобы на торгах в четверг, 18 апреля, подорожали на 9,14% и на пике достигли отметки £9649 ($12,035 тыс.) за тонну, согласно данным ICE Futures.

Стоимость какао-бобов продолжает обновлять исторические максимумы.
Фото:depositphotos

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Торги на бирже

Предыдущий исторический максимум цен на какао-бобы был зафиксирован 16 апреля 2024 года, тогда цена достигала отметки £9312 ($11,611 тыс.) за тонну.

К 13:02 рост цен замедлился до 5,18%, а фьючерсы торговались по цене £9299 ($11,594 тыс.). Всего с начала года котировки взлетели более чем на 150% (к уровню закрытия торгов 17 апреля).

Причина подорожания

По сообщению Bloomberg, посадки деревьев какао в Нигерии и сбор урожая в середине года находятся под угрозой срыва. Агентство гидрологической службы Нигерии предупредило о сильном наводнении в основных районах выращивания какао в стране, пишет издание.

«В число подверженных наводнениям районов Нигерии входят Ондо, Кросс-Ривер, Осун, Ойо, Огун, Тараба и Дельта», — заявил в среду министр водных ресурсов и санитарии Нигерии Джозеф Уцев. На указанные территории приходится 94% производства какао в стране.

Ожидается, что в этой западноафриканской стране — пятом в мире производителе какао — объем производства в 2024 году снизится до 225 тыс. тонн по сравнению с предыдущим прогнозом в 280 тыс.-300 тыс. тонн. Об этом сообщала в феврале Ассоциация какао — производителей Нигерии.

Источник: Минфин
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