Суверенный фонд Норвегии получил $110 млрд доходов от инвестиций в первом квартале

Государственный пенсионный фонд Норвегии, крупнейший в мире суверенный фонд, в первом квартале 2024 года зафиксировал инвестиционную доходность в размере 6,3% — 1,21 трлн норвежских крон (почти $110 млрд), говорится в сообщении Norges Bank Investment Management, подразделении норвежского центробанка, который управляет фондом.

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Доходы фонда

Это на 0,1 процентного пункта ниже того уровня, на который фонд ориентируется.

Норвежский фонд оценивает свою доходность относительно эталонного индекса на основе FTSE Global All Cap для акций и индексов Bloomberg и Barclays для инструментов с фиксированной доходностью, отмечает Bloomberg.

Доходность фонда от инвестиций в акции составила 9,1%. При этом потери от инвестиций в инструменты с фиксированной доходностью составили 0,4%, в некотируемую недвижимость — 0,5%, в активы в сфере возобновляемых источников энергии — 11,4%.

Инвестиции в акции принесли фонду очень высокую прибыль, особенно за счет компаний технологического сектора, отметил заместитель гендиректора фонда Тронд Гранде.

При этом NBIM отметил, что хорошая доходность от инвестиций в акции и ценные бумаги с фиксированным доходом пострадала от слабых результатов в секторе недвижимости, что и привело к отрицательному результату в целом.

В первом квартале норвежская крона ослабла по отношению к основным мировым валютам, и это способствовало тому, что стоимость фонда увеличилась на 647 млрд крон (около $58,8 млрд), говорится в сообщении.

На 31 марта стоимость фонда составляла 17,719 трлн крон ($1,6 трлн). 72,1% инвестиционного портфеля фонда приходится на вложения в акции, 26% — это инвестиции с фиксированным доходом, 1,8% — инвестиции в сфере недвижимости, 0,1% — вложения в активы в сфере возобновляемых источников энергии. Приток средств в фонд за первый квартал составил 96 млрд крон ($8,7 млрд).

На мировых фондовых рынках в первом квартале наблюдался рост во всех отраслях, кроме недвижимости, но в последние недели они оказались под постоянным ценовым давлением, пишет Bloomberg. К примеру, американский фондовый рынок падал четыре дня подряд, что стало самым продолжительным снижением с января, отмечает агентство. Индекс S&P 500 по итогам торгов 17 апреля составил 5022,21 пункта (-0,58%). Гендиректор NBIM Николай Танген ранее заявил, что инфляционные факторы, от роста цен на товары до повышения зарплат, продолжат влиять на мировую экономику.

Государственный пенсионный фонд Норвегии делится на два отдельных суверенных фонда: глобальный (Government Pension Fund Global; бывший Нефтяной фонд) и Норвегия (Government Pension Fund — Norway; бывший Страховой фонд). Первому принадлежат около 1,5% акций всех зарегистрированных на бирже компаний в мире, включая Apple, Microsoft, Samsung и другие, следует из информации на сайте NBIM.