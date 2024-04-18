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18 апреля 2024, 16:53 Читати українською

Экспорт российского дизеля продолжает падать после атак беспилотниками по НПЗ — Bloomberg

Российский экспорт дизельного горючего продолжает падать в течение нескольких недель после атак беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Российский экспорт дизельного горючего продолжает падать в течение нескольких недель после атак беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) страны.
Фото: pixabay.com

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По данным аналитической компании Kpler, поставки российского дизеля составляли в среднем 0,74 млн баррелей в день за 10 дней до 13 апреля. Это примерно на 25% меньше по сравнению со средним показателем в это время года между 2019 и 2023 годами.

Трейдеры внимательно следят за происходящим с российскими топливными потоками. Учитывая, что темпы переработки нефти недавно упали до 11-месячного минимума, существует вероятность того, что россии, возможно, придется перенаправить всю сырую нефть, которую ее заводы не могут переработать, на экспортный рынок.

Последняя атака беспилотника на российский нефтеперерабатывающий завод произошла 2 апреля, но нужно время, чтобы какие-либо сбои на заводах повлияли на экспортные потоки.

Источник: Минфин
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