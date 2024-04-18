Аналитики JPMorgan спрогнозировали падение курса биткоина после халвинга

Аналитики финансовой группы JPMorgan Chase провели детальный анализ открытого интереса к фьючерсам на биткоин. Они пришли к выводу, что актив по-прежнему «перекуплен». Это указывает на высокую возможность коррекции после халвинга, сообщает incrypted.

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Что говорят аналитики

В конце марта ОИ к фьючерсам на первую криптовалюту достиг исторического максимума на уровне $38 млрд. К моменту написания этот показатель упал до $30 млрд.

Открытый интерес к биткоин-фьючерсам возрос более чем на 100% с начала года, когда он равнялся $17,2 млрд. В то же время курс первой криптовалюты прибавил 66% роста и обновил исторический максимум.

В JPMorgan отметили, что, несмотря на недавнее восстановление крипторинка, финансирование венчурного капитала остается на низком уровне. По мнению экспертов, халвинг биткоина будет оказать значительное влияние на биткоин-майнеров и отрасль в целом.

«Поскольку убыточные биткойн-майнеры покидают сеть, мы ожидаем значительного падения хешрейта и консолидации с наибольшей долей среди публичных майнинговых компаний», — говорится в отчете.

Старший аналитик инвестиционного банка JPMorgan Николаос Панигирцоглу отметил, что после сокращения вознаграждения за добытый блок некоторые майнеры займутся поиском новых локаций:

«Вполне вероятно, что биткоин-майнеры откроют новые центры обработки данных в регионах с низкой стоимостью электроэнергии. К примеру, в странах Латинской Америки или Африки. Такие меры помогут избежать простоя оборудования».

Представители финансовой группы считают, что увеличенные расходы майнеров на технологические процессы и наращивание мощностей негативно повлияют на курс биткоина.

Согласно прогнозу 10x Research, после халвинга майнеры могут продать биткоин на $5 млрд, что свидетельствует о возможной коррекции актива.

Напомним

В феврале 2024 года аналитики JPMorgan также заявляли о падении курса первой криптовалюты. Тогда в их прогнозе фигурировала цифра в $42 000.