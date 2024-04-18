Лихтенштейн вступает в МВФ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Исполнительный совет и Совет управляющих МВФ одобрили членство Лихтенштейна подавляющим большинством голосов в марте и апреле 2024 соответственно.

«Присутствие в статистике и отчетах МВФ повышает глобальную осведомленность о высоком инновационном потенциале отрасли, мощном финансовом секторе, здоровых государственных финансах и высоком уровне соответствия международным стандартам. По многим показателям Лихтенштейн оказался бы на первом месте среди всех стран МВФ», — заявили в правительстве княжества.

Правительство пришло к выводу, что членство Лихтенштейна в МВФ связано с большими преимуществами. Вступление в МВФ привлекательно и с сугубо финансовой стороны.

По подсчетам правительства, расходы на присоединение к МВФ составляют около полумиллиона франков ежегодно и состоят исключительно из административных расходов, возникающих в результате активного участия в МВФ.

Кроме того, квота для Лихтенштейна была определена в рамках процесса поступления на уровне примерно 120 млн. швейцарских франков. Четверть этой суммы, или около 30 млн. швейцарских франков, так называемая резервная позиция, депонируется у МВФ как резерв ликвидной валюты и поэтому доступна в любое время и приносит соответствующие проценты.

Процентный доход, который составит примерно 1,15 млн швейцарских франков ежегодно по текущей процентной ставке, значительно превышает годовые административные расходы.