Компания VinFast, занимающаяся производством электрокаров, в I квартале нарастила поставки машин и увеличила выручку в 3 раза год к году. В то же время ее чистый убыток вырос на 3,5%. За январь-март 2024-го фирмой было поставлено порядка 9,7 тысячи единиц (рост на 444% годовых). Подробности отчёта рассказывают аналитики LBLV .

В VinFast сообщили, что больше 50% итогового показателя пришлось на долю «дочки» Green SM, которая является оператором такси и лизинговым провайдером. Кроме того, 4% получила фирма Vinhomes. Компания сообщила, что по-прежнему рассчитывает поставить 100 тысяч электрокаров до конца текущего года. В VinFast отметили, что видят в глобальных экономических проблемах и мировой геополитической нестабильности краткосрочные трудности.

VinFast рассчитывает, что появление более дешевых новинок, ожидаемое в ближайшие кварталы, а также расширение рынка и дилерской сети позволят ускорить её рост во второй половине 2024-го.

С конца лета 2023-го цена акций VinFast упала почти вдвое

Фирма, появившаяся на рынке в 2017-м, с 2022-го начала полностью ориентироваться на электромобили. Она заключила дистрибьюторские контракты с десятком новых американских дилеров. В итоге их общее количество выросло до 16. В 2024-м VinFast намерена увеличить число моделей, продаваемых в североамериканском регионе. Предполагается, что новые агенты приступят к продажам со II квартала, как отмечают в lblv.com.

К настоящему времени стоимость ценных бумаг VinFast сократилась приблизительно на 97% против пикового значения в августе, когда она вышла на фондовый рынок. Ее оценочная стоимость составляет $7 миллиардов. Эксперты отмечают, что сегмент электрокаров с начала 2024-го сталкивается с серьезными проблемами. Стоимость ценных бумаг VinFast лишь отражает ситуацию в нём. По мнению аналитиков, на длинной дистанции потенциал компании должным образом отразится на стоимости ее акций.

За I квартал выручка VinFast увеличилась в более чем три раза против того же временного отрезка годичной давности, составив $302,6 миллиона. Это на 31% ниже, чем было в IV квартале 2023-го. Чистый убыток фирмы увеличился на 3,5%, достигнув $618 миллионов. В квартальном выражении этот показатель снизился на 12,3%.

Иван Зенин, финансовый аналитик LBLV