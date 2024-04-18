Украинская энергосистема привлекла аварийную помощь трех стран

По состоянию на утро 18 апреля идет экстренная поставка электроэнергии из трех стран — Румынии, Польши и Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что вчера в вечерние пиковые часы проходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии, Польши и Словакии. Объем пособия составил менее 1% от суточного объема потребления электроэнергии.

«По состоянию на утро также привлекается экстренная помощь от операторов системы передачи этих стран. Прогнозный объем привлеченной электроэнергии составит около 2% общего объема потребления», — говорится в сообщении.

Графики отключений

Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге и Донецкой области, ограничения действуют и сегодня.

Экономия электроэнергии

«Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме вражескими атаками, а также резкое снижение температуры и соответственно увеличение нагрузки на энергосистему, важно разумное потребление электроэнергии. Просим потребителей, как бытовых, так и промышленных, снизить использование энергоемких приборов в пиковые часы (с 19:00 до 22:00)», — заявили в министерстве.