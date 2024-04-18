Минфин - Курсы валют Украины

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18 апреля 2024, 13:49 Читати українською

Минфин с начала большой войны привлек в бюджет более $8 миллиардов от МВФ

С начала полномасштабного российского вторжения Министерство финансов Украины привлекло около $8,1 млрд. бюджетной поддержки от Международного валютного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

С начала полномасштабного российского вторжения Министерство финансов Украины привлекло около $8,1 млрд.
Фото: НБУ

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Бюджетная поддержка

«МВФ является надежным партнером Украины уже много лет. В критических ситуациях Фонд демонстрировал лидерство в поддержке нашего государства. С начала полномасштабной войны Минфин привлек около $8,1 млрд. бюджетной поддержки от МВФ.

$5,4 млрд из общей суммы поступили в рамках программы EFF, первой в истории программы сотрудничества для страны, вынужденно находящейся в состоянии войны", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Выполнение структурных маяков

В министерстве отметили, что Украина уже выполнила 21 структурный маяк по программе EFF, 14 из которых в направлении фискальной политики и финансового сектора.

Также Украина приняла законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики, управлению государственным долгом, одобрена Национальная стратегия доходов, наработаны меры по мобилизации доходов госбюджета и т. д.

Следующий пересмотр программы состоится в конце июня 2024 года. До этого Украина должна выполнить два структурных маяка в направлении управления и противодействия коррупции и в фискальном направлении.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
bankirsha1984
bankirsha1984
18 апреля 2024, 14:04
#
А скільки Україна виплатила МВФ по старих/нових кредитах з початку війни? Та чому не може навіть піднімати питання реструктуризації?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 апреля 2024, 15:41
#
Непогашенные кредиты МВФ на 31 марта 2024 г. составляют 9065,93млн SDR
что при $43+млрд ЗВР НБУ не так уже и много…
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