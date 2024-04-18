С начала полномасштабного российского вторжения Министерство финансов Украины привлекло около $8,1 млрд. бюджетной поддержки от Международного валютного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Минфин с начала большой войны привлек в бюджет более $8 миллиардов от МВФ
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Бюджетная поддержка
«МВФ является надежным партнером Украины уже много лет. В критических ситуациях Фонд демонстрировал лидерство в поддержке нашего государства. С начала полномасштабной войны Минфин привлек около $8,1 млрд. бюджетной поддержки от МВФ.
$5,4 млрд из общей суммы поступили в рамках программы EFF, первой в истории программы сотрудничества для страны, вынужденно находящейся в состоянии войны", — отметил министр финансов Сергей Марченко.
Выполнение структурных маяков
В министерстве отметили, что Украина уже выполнила 21 структурный маяк по программе EFF, 14 из которых в направлении фискальной политики и финансового сектора.
Также Украина приняла законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики, управлению государственным долгом, одобрена Национальная стратегия доходов, наработаны меры по мобилизации доходов госбюджета
Следующий пересмотр программы состоится в конце июня 2024 года. До этого Украина должна выполнить два структурных маяка в направлении управления и противодействия коррупции и в фискальном направлении.
Комментарии - 2
что при $43+млрд ЗВР НБУ не так уже и много…