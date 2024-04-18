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18 апреля 2024, 13:03 Читати українською

Польские фермеры заблокировали движение на двух пунктах пропуска

Сегодня, 18 апреля, польские фермеры возобновили блокировку направлений пунктов пропуска «Корчева — Краковец» и «Медика — Шегини». Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Сегодня, 18 апреля, польские фермеры возобновили блокировку направлений пунктов пропуска «Корчева — Краковец» и «Медика — Шегини».
Фото: agroreview.com

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Отмечается, что блокировка движения на обоих направлениях началась в 9:00.

«На направлении пункта пропуска „Краковец“ ограничивается движение грузовых транспортных средств, направляющихся в сторону Украины, а в направлении „Шегини“ — как на выезд из Польши, так и на въезд», — говорится в сообщении.

Протестующие планируют блокировать движение в «Краковец» до 9:00 20 апреля, в «Шегини» — до 9:00 19 апреля, добавили пограничники.

По состоянию на сегодняшний день в очередях на территории Польши на этих направлениях ожидают проезд в сторону Украины около 1500 грузовиков.

В то же время, осложнений для движения легковых автомобилей и автобусов не предвидится.

Источник: Минфин
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