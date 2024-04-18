Сегодня, 18 апреля, польские фермеры возобновили блокировку направлений пунктов пропуска «Корчева — Краковец» и «Медика — Шегини». Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Польские фермеры заблокировали движение на двух пунктах пропуска
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Отмечается, что блокировка движения на обоих направлениях началась в 9:00.
«На направлении пункта пропуска „Краковец“ ограничивается движение грузовых транспортных средств, направляющихся в сторону Украины, а в направлении „Шегини“ — как на выезд из Польши, так и на въезд», — говорится в сообщении.
Протестующие планируют блокировать движение в «Краковец» до 9:00 20 апреля, в «Шегини» — до 9:00 19 апреля, добавили пограничники.
По состоянию на сегодняшний день в очередях на территории Польши на этих направлениях ожидают проезд в сторону Украины около 1500 грузовиков.
В то же время, осложнений для движения легковых автомобилей и автобусов не предвидится.
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