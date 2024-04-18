Курс валют на 18 апреля: доллар в банках прибавил 5 копеек, а евро 10 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 2 копейки в покупке и продаже. Курс евро в покупке подорожал на 4 копейки, а в продаже прибавил 9 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,37−39,85 грн. Евро покупают за 42,20 грн., а продают за 42,85 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,75−39,85, евро — 42,74−42,94 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,62−39,64 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,33 −42,35 грн/евро.