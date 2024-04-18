Прогноз биткоина по $1 млн и законопроект о стейблкоинах в США: что нового на крипторынке

В США представили обновленный законопроект о стейблкоинах

Кирстен Джиллибранд, представляющая штаты Нью-Йорк от демократов, и Синтия Ламмис, представляющая Вайоминг от республиканцев, внесли на рассмотрение Сената законопроект о платежных стейблкоинах. Об этом сообщает The Block.

Документ запрещает необеспеченные алгоритмические «стабильные монеты» и внедряет механизм борьбы с отмыванием денег.

Законопроект обязывает фирмы, выпускающие стейблкоины, сформировать резервы денежных средств и их эквивалентов в соотношении друг к другу для обеспечения токенов.

«Принятие нормативной базы необходимо для сохранения доминирования американского доллара, поощрения ответственных инноваций, защиты потребителей и борьбы с незаконными финансами», — говорится в заявлении.

В комментарии упоминаются использование «стабильных монет» для скорых международных транзакций, снижение комиссий и цифровые преимущества для новых программ и приложений.

Документ предусматривает создание «режимов регулирования эмитентов на уровне штатов и страны в целом, которые сохранят двухуровневую банковскую систему».

В случае одобрения документ наделит федеральные органы и органы штатов полномочиями по регулированию и обеспечению соблюдения законов о «стабильных монетах».

В июле 2023 Ламмис и Джиллибранд повторно представили законопроект Lummis-Gillibrand Responsible Financial Innovation Act, направленный на создание более четкой и всеобъемлющей правовой системы для криптовалют. Первоначально его внесли на рассмотрение в 2022 году.

Основатель Animoca Brands спрогнозировал биткоин по $1 млн

Цена биткоина достигнет $1 млн. Об этом заявил Ят Сиу, основатель гонконгской компании Animoca Brands, разрабатывающей и распространяющей бесплатные игры и программы, во время конференции WebSummit Rio.

«Я верю, что биткоин со временем может достигнуть более миллиона долларов. Но я уверен — нет, потому что это средство сбережения, а потому, что в будущем он станет одним из важнейших статусных символов цифровой экономики», отметил Сиу.

Президент криптовалютной платформы Ripple Моника Лонг, заявила, что важнее реальная полезность активов, которая и будет способствовать долгосрочной ценности и ликвидности.

Относительно спотовых биткоин-ETF Лонг отметила, что Ripple работает с банками и платежными компаниями по всему миру с целью использования блокчейна в качестве инфраструктуры для глобальных денег.

«Думаю, что одна из примечательных вещей состоит в том, что мы еще не закончили с ETF. В общем это означает, что продукты собираются выйти на другие рынки… Сейчас Гонконг, потом Сингапур, Токио, Лондон и Европа», — уверена Лонг.

Криптокомпании возобновили наем сотрудников после массовых сокращений

Крупнейшие криптовалютные биржи приостановили увольнение сотрудников, начатые в 2023 году. Торговые платформы обнародовали сотни вакансий в индустрии цифровых активов. Об этом CEO Crypto.com Крис Маршалек рассказал Bloomberg.

По его словам, с ноября 2023 года компания наняла 700 человек. В планы биржи входит наем еще 500 новых сотрудников в отдел клиентского сервиса и 200 — на корпоративные позиции.

В июне 2022 года Маршалек анонсировал сокращение 260 человек или 5% штата Crypto.com. К концу лета количество уволенных якобы увеличилось в восемь раз. В октябре платформа урезала команду примерно на 40% - без работы осталось более 2000 сотрудников, согласно СМИ. В январе 2023 г. компания объявила о сокращении 20% штата.

Тренд на массовые увольнения в криптокомпаниях начался в 2022 году на фоне неблагоприятных рыночных условий. По данным журналиста Колина Ву, к началу декабря сокращения коснулись более 10 000 человек. Согласно CoinGecko, в январе 2023 года работу потеряли 2806 специалистов.

Сокращения затронули и крупнейшие технологические корпорации: Microsoft, Meta, Amazon и другие. Они уволили десятки тысяч человек.

По данным Bloomberg, сегодня самые крупные криптовалютные биржи Binance, Coinbase, Kraken и Gemini возобновили поиск сотрудников. Агентство не приводит точного количества наемных сотрудников. Согласно Cointelegraph, у Binance открыто 347 вакансий, у Coinbase — 215, у Kraken — 81, у Gemini — 80.

По оценке Layoffs, в марте 2024 года работы лишились 7322 человек в 36 технокомпаниях. Год назад показатель был в пять раз выше — 37 963 специалиста в 127 фирмах.

Биткоин станет средством сбережения не позднее 2026 года — Энтони Скарамуччи

Масштабы внедрения биткоина пока не позволяют ему полноценно выступать хеджем от инфляции и средством сбережения. Об этом заявил основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи.

Его пост стал ответом на поднятый ведущим Squawk Box на канале CNBC Эндрю Россом Соркиным вопрос, почему первая криптовалюта, которой поклонники приписывают эти качества, обрушилась в выходные на фоне обострения на Ближнем Востоке.

«Биткоин все еще технически на ранней стадии и будет торговаться, как и другие рисковые активы, пока количество пользователей не превысит миллиард, что должно произойти до конца 2026 года, если не раньше. По мере масштабирования будет и то, и другое», — заявил Скарамуччи.

Он также отметил, что с января 2022 г. доллар США потерял 22% стоимости, а цифровое золото выросло в 3,5 раза. По этой причине несправедливо утверждать, что криптовалюта «пока нет определенных качеств страховки от инфляции», уверен предприниматель.

«Однако она не стабильна», — признал он.

Скарамуччи отверг мнение тех, кто с учетом 15 лет существования биткоина считает, что его уже нельзя считать новым активом. Он провел параллель с братьями Райт, совершившими первый полет 1903 года, а через полтора десятка лет все еще находились критики, утверждавшие, что авиация не будет коммерчески успешной.

«Следует держать длинную позицию в биткоине и быть терпеливым», — подытожил Скарамуччи.