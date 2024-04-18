За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 910 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 456 960 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 апреля: 910 российских оккупантов, 3 танка и 5 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 456960 (+910) человек,
- танков — 7196 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 13835 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 11637 (+13) ед,
- РСЗО — 1046 (+0) ед,
- средства ПВО — 760 (+0) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9284 (+5),
- крылатые ракеты — 2093 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15618 (+31) ед,
- специальная техника- 1915 (+5)
Источник: Минфин
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