В Конгрессе США обнародовали законопроект с помощью Украине на $61 млрд. Детали

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Майк Джонсон предлагает проголосовать отдельно за помощь Украине, Израилю и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе — тексты этих трех законопроектов опубликованы. Также он анонсировал четвертый законопроект с вопросами нацбезопасности, который будет включать такие вопросы как принудительная продажа китайской соцсети TikTok, использование российских активов, передает The Hill. Он пока не опубликован.

Законопроект по Украине суммарно предусматривает выделение Киеву и партнерам в регионе помощи почти на $60,84 млрд, приводит главные цифры посол в США Оксана Маркарова.

Оборонные расходы будут составлять $49,9 млрд. Из них $23,2 млрд — на пополнение оборонных товаров и услуг, $13,8 млрд — закупку нового оружия и услуг у производителей, $1,6 млрд — военное финансирование для удовлетворения потребностей Украины и других партнеров регионе. Еще $11,3 млрд — на текущие операции США в регионе.

Экономическая помощь Украине и партнерам будет составлять суммарно $9,5 млрд. В качестве прямой бюджетной поддержки Киев может получить почти $7,85 млрд. Еще $1,57 млрд предусмотрено на другие виды экономической помощи Украине и пострадавшим от войны странам.

Экономическая поддержка должна быть предоставлена на условиях кредита и не может тратиться на выплату пенсий. Но президент США в случае поддержки Конгрессом имеет право после 15 ноября 2024 года списать 50% задолженности Украины, а после 1 января 2026 года — 100%.

Проект обязывает президента США в кратчайшие сроки предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Но если президент решит, что это нанесет ущерб нацбезопасности США, то он может задержать поставки и должен сообщить об этом оборонному комитету Конгресса.

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В течение 45 дней после вступления закона в силу госсекретарь США и глава Пентагона должны предоставить комитетам Конгресса стратегию Соединенных Штатов по поддержке Украины. Она должна быть многолетней, устанавливать конкретные и достижимые цели и содержать показатели оценки эффективности.

Джонсон планирует поставить на голосование проекты 20 апреля. В случае успешного принятия в Палате представителей законопроекты должен одобрить еще Сенат. После этого их должен подписать президент США Джо Байден.

Напомним

Уже несколько месяцев республиканцы и демократы в Конгрессе обсуждают запрос президента Джо Байдена о выделении миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Республиканцы настаивают на новых политических решениях для мексиканской границы, подвергая сомнению дальнейшую поддержку Украины.