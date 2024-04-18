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18 апреля 2024, 8:10 Читати українською

В Конгрессе США обнародовали законопроект с помощью Украине на $61 млрд. Детали

Палата представителей Конгресса США обнародовала новый законопроект с помощью Украины. Спикер Палаты Майк Джонсон рассчитывает, что за него проголосуют в субботу, 20 апреля, пишет Forbes.ua.

Палата представителей Конгресса США обнародовала новый законопроект с помощью Украины.
Фото:depositphotos

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Подробности

Майк Джонсон предлагает проголосовать отдельно за помощь Украине, Израилю и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе — тексты этих трех законопроектов опубликованы. Также он анонсировал четвертый законопроект с вопросами нацбезопасности, который будет включать такие вопросы как принудительная продажа китайской соцсети TikTok, использование российских активов, передает The Hill. Он пока не опубликован.

Законопроект по Украине суммарно предусматривает выделение Киеву и партнерам в регионе помощи почти на $60,84 млрд, приводит главные цифры посол в США Оксана Маркарова.

  • Оборонные расходы будут составлять $49,9 млрд. Из них $23,2 млрд — на пополнение оборонных товаров и услуг, $13,8 млрд — закупку нового оружия и услуг у производителей, $1,6 млрд — военное финансирование для удовлетворения потребностей Украины и других партнеров регионе. Еще $11,3 млрд — на текущие операции США в регионе.
  • Экономическая помощь Украине и партнерам будет составлять суммарно $9,5 млрд. В качестве прямой бюджетной поддержки Киев может получить почти $7,85 млрд. Еще $1,57 млрд предусмотрено на другие виды экономической помощи Украине и пострадавшим от войны странам.
  • Экономическая поддержка должна быть предоставлена на условиях кредита и не может тратиться на выплату пенсий. Но президент США в случае поддержки Конгрессом имеет право после 15 ноября 2024 года списать 50% задолженности Украины, а после 1 января 2026 года — 100%.

Проект обязывает президента США в кратчайшие сроки предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Но если президент решит, что это нанесет ущерб нацбезопасности США, то он может задержать поставки и должен сообщить об этом оборонному комитету Конгресса.

Читайте: Палата представителей США рассмотрит отдельный законопроект о помощи Украине на этой неделе

В течение 45 дней после вступления закона в силу госсекретарь США и глава Пентагона должны предоставить комитетам Конгресса стратегию Соединенных Штатов по поддержке Украины. Она должна быть многолетней, устанавливать конкретные и достижимые цели и содержать показатели оценки эффективности.

Джонсон планирует поставить на голосование проекты 20 апреля. В случае успешного принятия в Палате представителей законопроекты должен одобрить еще Сенат. После этого их должен подписать президент США Джо Байден.

Напомним

Уже несколько месяцев республиканцы и демократы в Конгрессе обсуждают запрос президента Джо Байдена о выделении миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Республиканцы настаивают на новых политических решениях для мексиканской границы, подвергая сомнению дальнейшую поддержку Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+64
Kharakternyk
Kharakternyk
18 апреля 2024, 8:19
#
Закон по могилізації підписаний, гроші скоро на це виділять.
+
+15
BatonUA
BatonUA
18 апреля 2024, 9:18
#
Окупанти заслужили
+
0
potator
potator
18 апреля 2024, 9:18
#
Тот самый момент когда можно воровать не их, а свои, кредитные!
+
0
san4os
san4os
18 апреля 2024, 9:39
#
Красти не можна. Це гріх!
Треба працювати, і заробляти гроші…

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