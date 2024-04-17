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17 апреля 2024, 19:00 Читати українською

В sportbank объяснили причины закрытия проекта

Основатель необанка sportbank Никита Измайлов прокомментировал, почему проект закрылся, несмотря на успешную работу в военный период. Об этом инвестор сообщил в комментарии для Н В Бизнес.

Основатель необанка sportbank Никита Измайлов прокомментировал, почему проект закрылся, несмотря на успешную работу в военный период.

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По его словам, последние два года были для необанка непростыми, как и большинству украинских бизнесов. Однако компании во главе с новым руководством удалось добиться безубыточности и выйти на стабильную финансовую динамику. В результате количество активных пользователей постоянно росло, повышалось качество кредитного портфеля, происходил прирост пассивов.

Измайлов отметил, что sportbank планировал провести миграцию в другой банк до мая 2024 года, поскольку Таскомбанк, являвшийся их обслуживающим банком, изменил стратегию.

Однако этим планам помешало вмешательство правоохранительных органов.

«В январе 2024 года на sportbank началось давление со стороны ДБР в виде обысков, допросов и блокировки счетов. Позже в марте мы доказали свою непричастность ко всем обвинениям, но репутация и проект пострадали очень сильно от этого. Поэтому банк, который должен стать новым домом для компании и клиентов, отказал в продолжении сотрудничества», — отметил Никита Измайлов.

По его словам, sportbank оказался в положении, когда отношения с Таскомбанком уже заканчиваются, а мигрировать некуда, поэтому владельцы вынуждены закрыть проект.

При этом владелец sportbank заверил клиентов, что эти изменения не приведут к ухудшению их финансового положения.

Никто из них не потеряет деньги и возможности пользоваться теми банковскими продуктами, которые они для себя выбрали. Для этого мы выпустили инструкции, которые помогут клиентам просто перейти на другие приложения. Спасибо нашей команде и нашим клиентам за эти 5 лет! Верю в то, что финал одной истории всегда становится началом для другой", — заявил Измайлов.

Источник: Минфин
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