Курс валют на вечер 17 апреля: доллар и евро выросли на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 7 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 11 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 17 апреля Закрытие 17 апреля Изменения доллар 39,55/39,57 39,62/39,64 7 /7 евро 42,06/42,07 42,17/42,18 11/11

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,35−39,80 грн. Евро покупают за 42,15 грн., а продают за 42,75 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,73−39,83, евро — 42,70−42,85 грн.

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