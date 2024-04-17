К закрытию межбанка курс доллара вырос на 7 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 11 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 17 апреля: доллар и евро выросли на межбанке
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Открытие 17 апреля
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Закрытие 17 апреля
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Изменения
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39,55/39,57
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39,62/39,64
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7 /7
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42,06/42,07
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42,17/42,18
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11/11
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,35−39,80 грн. Евро покупают за 42,15 грн., а продают за 42,75 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,73−39,83, евро — 42,70−42,85 грн.
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Источник: Минфин
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