Приват обновил «Конверты»: что изменилось

Приватбанк запустил публичную версию услуги «Конверты», созданной прежде всего для волонтеров и благотворителей, чтобы вместе собирать средства на добрые дела, гуманитарные проекты и поддержку ВСУ.

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Что изменилось

Обновленная версия «Конвертов» позволяет пополнять волонтерский или собственный конверт с любой карты других банков и цифровых кошельков через Apple Pay и Google Pay. Для волонтеров важно то, что «Конверты» дают возможность объединять усилия ради одной цели, перечисляя средства с нескольких сборов на один «Конверт».

Уникальная особенность услуги — «Конвертом» можно напрямую оплачивать покупки или услуги, не переводя средства на карту или снимая наличные деньги — если добавить в бумажник Google Pay или Apple Pay.