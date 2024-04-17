Приватбанк запустил публичную версию услуги «Конверты», созданной прежде всего для волонтеров и благотворителей, чтобы вместе собирать средства на добрые дела, гуманитарные проекты и поддержку ВСУ.
Приват обновил «Конверты»: что изменилось
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Что изменилось
Обновленная версия «Конвертов» позволяет пополнять волонтерский или собственный конверт с любой карты других банков и цифровых кошельков через Apple Pay и Google Pay. Для волонтеров важно то, что «Конверты» дают возможность объединять усилия ради одной цели, перечисляя средства с нескольких сборов на один «Конверт».
Уникальная особенность услуги — «Конвертом» можно напрямую оплачивать покупки или услуги, не переводя средства на карту или снимая наличные деньги — если добавить в бумажник Google Pay или Apple Pay.
Также с «Конвертов» можно свободно переводить средства на свои карты, карты других лиц и на «Конверты» друзей, знакомых, членов семьи
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