Акции крупнейших майнеров резко упали в преддверии халвинга

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 апреля 2024, 17:45 Читати українською

Акции крупнейших майнеров резко упали в преддверии халвинга

Акции крупнейших майнинговых компаний демонстрируют резкое снижение курсов по мере приближения халвинга в сети биткоина, по итогам которого 20 апреля вдвое сократится награда за добычу блоков и объем поступающих в обращение новых монет. Об этом свидетельствуют данные TradingView.

Акции крупнейших майнинговых компаний демонстрируют резкое снижение курсов по мере приближения халвинга в сети биткоина, по итогам которого 20 апреля вдвое сократится награда за добычу блоков и объем поступающих в обращение новых монет.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Так, ценные бумаги Marathon Digital (MARA) и Riot Platforms (RIOT) за последние пять дней упали в цене на 16 и 17% соответственно. Паи биржевого фонда (ETF) WGMI от инвестиционной компании Valkyrie, отслеживающего акции майнеров, подешевели на 11,2% за тот же период.

Несмотря на снижение цен, руководители майнинговых компаний настроены оптимистично. В беседе с Bloomberg они заявили о низкой стоимости операций, повышении эффективности оборудования и растущем спросе на биткоин. Гендиректор Riot Platforms Джейсон Лес считает, что для позитивного движения курса биткоина в течение следующих нескольких месяцев есть все необходимые предпосылки.

Подавляющую часть доходов майнеров составляют награды за добычу блоков, в сравнении с ними комиссии за транзакции составляют незначительную сумму. По итогам марта отраслевые компании получили рекордный месячный доход свыше $2 млрд, тогда в середине месяца BTC обновил исторический максимум на отметке выше $73 500.

Сокращение награды вкупе с коррекцией курса BTC может привести к тому, что компании не смогут покрывать затраты на добычу монет. Глава Marathon Digital Фред Тиль ранее заявлял, что для поддержания прибыльности после халвинга компания должна тратить на добычу одной монеты не более $46 тыс.

Майнеры рассчитывают на рост спроса со стороны новых американских спотовых биткоин-ETF. Уже сейчас их эмитенты ежедневно закупают в среднем 2450 монет, тогда как после халвинга количество добываемых за тот же период монет сократится с 900 до 450. В сочетании эти факторы могут привести к росту курса ввиду высокого предложения и низкого спроса, считает стратег Hashlab Mining Яран Меллеруд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами