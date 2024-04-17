Акции крупнейших майнеров резко упали в преддверии халвинга

Акции крупнейших майнинговых компаний демонстрируют резкое снижение курсов по мере приближения халвинга в сети биткоина, по итогам которого 20 апреля вдвое сократится награда за добычу блоков и объем поступающих в обращение новых монет. Об этом свидетельствуют данные TradingView.

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Так, ценные бумаги Marathon Digital (MARA) и Riot Platforms (RIOT) за последние пять дней упали в цене на 16 и 17% соответственно. Паи биржевого фонда (ETF) WGMI от инвестиционной компании Valkyrie, отслеживающего акции майнеров, подешевели на 11,2% за тот же период.

Несмотря на снижение цен, руководители майнинговых компаний настроены оптимистично. В беседе с Bloomberg они заявили о низкой стоимости операций, повышении эффективности оборудования и растущем спросе на биткоин. Гендиректор Riot Platforms Джейсон Лес считает, что для позитивного движения курса биткоина в течение следующих нескольких месяцев есть все необходимые предпосылки.

Подавляющую часть доходов майнеров составляют награды за добычу блоков, в сравнении с ними комиссии за транзакции составляют незначительную сумму. По итогам марта отраслевые компании получили рекордный месячный доход свыше $2 млрд, тогда в середине месяца BTC обновил исторический максимум на отметке выше $73 500.

Сокращение награды вкупе с коррекцией курса BTC может привести к тому, что компании не смогут покрывать затраты на добычу монет. Глава Marathon Digital Фред Тиль ранее заявлял, что для поддержания прибыльности после халвинга компания должна тратить на добычу одной монеты не более $46 тыс.

Майнеры рассчитывают на рост спроса со стороны новых американских спотовых биткоин-ETF. Уже сейчас их эмитенты ежедневно закупают в среднем 2450 монет, тогда как после халвинга количество добываемых за тот же период монет сократится с 900 до 450. В сочетании эти факторы могут привести к росту курса ввиду высокого предложения и низкого спроса, считает стратег Hashlab Mining Яран Меллеруд.