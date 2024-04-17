Укрэксим — единственный банк, не выполнивший нормативы НБУ по капиталу

Укрэксимбанк стал единственным банком, не выполнившим нормативы Нацбанка по достаточности капитала (H2 — 4,31%, H3 — 2,17%) в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил глава финкомитета Совета Даниил Гетманцев со ссылкой на данные регулятора.

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Это основные индикаторы, демонстрирующие способность банков рассчитываться по своим обязательствам за счет собственного капитала с учетом кредитного риска.

Итак, на 1 апреля 2024 года норматив достаточности регулятивного капитала (H2) составил 20,44% (минимально допустимое значение — 10%), основного капитала (H3) — 11,95% (минимум — 7%). С начала года такие нормативы несколько уменьшились.

«В целом можно констатировать, что банковская система остается надлежаще капитализированной (с H2 и H3 почти вдвое больше норматива). По выводам НБУ, банки имеют достаточный запас прочности, чтобы выполнить действующие и запланированные требования к капиталу», — подчеркнул Гетманцев.