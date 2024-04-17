НБУ отозвал лицензию на осуществление валютных операций ФК «Единое пространство»

Национальный банк Украины на основании собственного заявления ООО «ФК «Единое пространство» (ЕГРПОУ 43171286) отозвал (аннулировал) лицензию на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Также ООО «ФК «Единое пространство» исключено из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с отзывом (аннулированием) лицензии на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме.

Отмечается, что такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 12 апреля 2024 года.

В то же время ООО «ФК «Единое пространство» остается включенным в Реестр платежной инфраструктуры в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов).