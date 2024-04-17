Национальный банк Украины на основании собственного заявления ООО «ФК «Единое пространство» (ЕГРПОУ 43171286) отозвал (аннулировал) лицензию на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ отозвал лицензию на осуществление валютных операций ФК «Единое пространство»
► Читайтестраницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости
Также ООО «ФК «Единое пространство» исключено из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с отзывом (аннулированием) лицензии на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме.
Отмечается, что такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 12 апреля 2024 года.
В то же время ООО «ФК «Единое пространство» остается включенным в Реестр платежной инфраструктуры в статусе платежного учреждения с лицензией на предоставление платежных услуг (вид услуги — перевод средств без открытия счетов).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Комментарии