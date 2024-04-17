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17 апреля 2024, 11:33 Читати українською

Корейский она обошла доллар США по объемам торгов на криптобиржах: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют

Главное на рынке криптовалютКриптобиржу OKX покинули два топ-менеджера — СМИКриптовалютную биржу OKX покинули два руководителя высшего звена — Тим Бьюн и Вэй Лан.
Фото: pixabay.com

Криптобиржу OKX покинули два топ-менеджера — СМИ

Криптовалютную биржу OKX покинули два руководителя высшего звена — Тим Бьюн и Вэй Лан. Об этом сообщает CoinDesk.

Источник сообщил, что с 2018 по 2020 год Бюн занимал должность генерального директора Okcoin — дочернего подразделения OKX в США. После этого он возглавил отдел по связям с правительствами.

По словам человека, знакомого с кадровой политикой платформы, Вэй Лан был руководителем отдела продуктов OKX. Он также покинул свой пост в апреле 2024 года.

В октябре 2023 года компания OK Group объявила о ребрендинге своих предприятий. Основанная в 2013 году, Okcoin была переименована в OKX.

Это не первое увольнение топ-менеджеров OKX за последние полгода. В январе 2024 года криптобиржу покинул руководитель отдела глобального соответствия OKX Патрик Донеган. Он проработал в своей должности всего шесть месяцев.

Корейский она обошла доллар США по объемам торгов на криптобиржах

Южнокорейская она стала самой торгуемой в мире фиатной валютой среди криптоинвесторов в первом квартале 2024 года. Об этом говорится в отчете исследовательского агентства Kaiko.

Аналитики выяснили, что на долю они пришлись более $456 млрд объема торгов за указанный период. Для торговых пар с долларом США этот показатель составил $445 млрд. Совокупный объем торговых пар по евро составил всего $59 млрд.

Лидером на рынке Южной Кореи по-прежнему остается Upbit с показателем доминирования 82%. При этом рыночная доля Bithumb выросла в три раза после введения нулевой комиссии в октябре 2023 года.

Эксперты назвали такой подход достаточно агрессивным и сообщили о падении доходов Bithumb.

«Несмотря на стратегию нулевой комиссии и связанный с ней рост объема торгов, годовой доход Bithumb упал на 60% в 2023 году. Значительное снижение доходов могло побудить биржу прекратить кампанию 5 февраля», — заявили они.

Исследовательская фирма также отметила, что объемы корейской они снизились в начале апреля. Однако этот показатель может вырасти после одобрения спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоин и Ethereum в Гонконге.

5300 новых криптоактивов ежедневно появляются в отрасли в 2024 году — CoinGecko

Аналитики компании CoinGecko представили отчет по динамике выхода на рынок цифровых активов. По их подсчетам, с начала 2024 года в отрасли каждый день в среднем появляется 5300 новых токенов.

Согласно результатам исследования, за прошедшие три с половиной месяца создано более 540 000 криптоактивов. При этом за весь 2023 год разработчики выпустили на рынок 830 000 токенов. Эксперты считают, что в нынешнем году индустрия имеет все шансы преодолеть показатель предыдущего отчетного периода.

Представители CoinGecko также отметили тенденцию увеличения количества новых цифровых активов. К примеру, в 2022 году рынок пополнился 710 000 токенов, после чего этот показатель начал расти.

Аналитики подсчитали, что на текущий момент на рынке имеется 2,52 млн криптоактивов. Это в 5,7 раза больше, чем 0,44 млн токенов, числившихся на рынке 2,5 года назад.

При этом в конце 2022 года общее количество криптоактивов достигло 1,15 млн, а еще за год показатель достался отметки в 1,58 млн. Представители CoinGecko подчеркивают, что в этот список входят «относительно временные» и неактивные на текущий момент монеты.

Отдельное внимание эксперты уделили всплеску активности мемкоинов. По их словам, популяризация этой категории активов привела к тому, что в мае 2023 темпы выхода на рынок токенов существенно выросли. Тогда отрасль увидела появление 104 118 новых криптоактивов — месячный максимум на тот момент.

В феврале 2024 года рынок столкнулся с новой волной популярности мемкоинов, напомнили в CoinGecko. Это снова привело к значительному увеличению ежемесячного количества новых криптоактивов. В феврале показатель составлял 134647 токенов, а в марте он достиг нового исторического максимума в 195735 монет.

Источник: Минфин
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