Курс валют на 17 апреля: доллар в банках не изменился, а евро прибавило 5 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 2 копейки в покупке и 3 копейки в продаже. Курс евро в покупке подорожал на 5 копеек, а в продаже прибавил 4 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,35−39,80 грн. Евро покупают за 42,15 грн, а продают за 42,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,70−39,80, евро — 42,70−42,89 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,55−39,57 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,06 −42,07 грн/евро.