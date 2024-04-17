За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 710 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 456 050 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 апреля: 710 российских оккупантов, 4 танка и 2 БПЛА
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 456050 (+710) человек,
- танков — 7193 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 13827 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 11624 (+15) ед,
- РСЗО — 1046 (+0) ед,
- средства ПВО — 760 (+1) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9279 (+2),
- крылатые ракеты — 2093 (+1),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15587 (+24) ед,
- специальная техника — 1910 (+2)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии