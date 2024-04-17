Расходы общего фонда госбюджета в марте составили 268,4 миллиарда

В марте из государственного бюджета было израсходовано 268,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Расходы бюджета

За январь — март 2024 общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 693,2 млрд гривен.

В структуре расходов больше всего направлено на:

285,8 млрд грн — на оплату труда с начислениями (в марте — 105,9 млрд грн), или 41,2% общего объема расходов, затраченных за январь — март 2024 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 218,9 млрд грн (в марте — 81,5 млрд грн);

100,7 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в марте — 45,6 млрд грн), или 14,5% общего объема расходов, из них:

44 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

35,7 млрд грн — Национальная служба здоровья Украины перечислила на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

138,2 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в марте — 48,6 млрд грн), или 19,9% общего объема расходов, а именно:

66 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

30,9 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

15,1 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;