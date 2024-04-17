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17 апреля 2024, 8:24 Читати українською

Расходы общего фонда госбюджета в марте составили 268,4 миллиарда

В марте из государственного бюджета было израсходовано 268,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В марте из государственного бюджета было израсходовано 268,4 млрд гривен.
Фото:depositphotos

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Расходы бюджета

За январь — март 2024 общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 693,2 млрд гривен.

В структуре расходов больше всего направлено на:

  • 285,8 млрд грн — на оплату труда с начислениями (в марте — 105,9 млрд грн), или 41,2% общего объема расходов, затраченных за январь — март 2024 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 218,9 млрд грн (в марте — 81,5 млрд грн);

  • 100,7 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в марте — 45,6 млрд грн), или 14,5% общего объема расходов, из них:

  • 44 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

  • 35,7 млрд грн — Национальная служба здоровья Украины перечислила на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

  • 138,2 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в марте — 48,6 млрд грн), или 19,9% общего объема расходов, а именно:

66 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

30,9 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

15,1 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

  • 44 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в марте — 8,5 млрд грн), или 6,4% общего объема;

  • 36,2 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в марте — 12,5 млрд грн), или 5,2% общего объема.

Источник: Минфин
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