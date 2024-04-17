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17 апреля 2024, 9:03 Читати українською

Зависимость ЕС от импорта нефти в 2022 году достигла максимума

В 2022 году зависимость Европейского Союза от импорта сырой нефти и нефтепродуктов выросла до нового рекордного уровня в 97,7%. Этот рост произошел после значительного снижения зависимости от импорта в 2021 году до 91,6%. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

В 2022 году зависимость Европейского Союза от импорта сырой нефти и нефтепродуктов выросла до нового рекордного уровня в 97,7%.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что зависимость ЕС от импорта, зафиксированная в 2022 году, явилась результатом комбинации изменений чистого импорта (+9,5%), когда импорт вырос на 4,9%, экспорт сократился на 1,7%, а валовой доступный объем энергии возрос 2,8%.

Увеличение зависимости также было обусловлено увеличением запасов на 8,3 млн тонн нефтяного эквивалента. Накопление помогло пополнить часть нефти, израсходованную в 2021 году, когда было зафиксировано наибольшее годовое потребление (20,2 млн тонн нефтяного эквивалента). Пополнение запасов в 2022 году привело к увеличению зависимости от импорта.

Зависимость от импортной сырой нефти, основного сырьевого товара для нефтехимической промышленности и производства транспортного топлива также возросла в 2022 году, достигнув 97,6%.

Высший спрос на топливо в транспортном секторе способствовал увеличению потребления сырой нефти. В 2022 году по сравнению с 2021 годом потребление автомобильного бензина выросло на 6,3%, а потребление авиакеросина — на 32,5%.

Зависимость от российского ископаемого топлива

Рост зависимости от импорта совпал со значительными изменениями в происхождении импорта. В мае 2022 года Европейская комиссия реализовала план REPowerEU, чтобы уменьшить свою зависимость от российского ископаемого топлива.

В 2022 году импорт нефти и нефтепродуктов из россии сократился на 24,57 млн. тонн. Это снижение компенсировалось увеличением импорта из Саудовской Аравии, США и Норвегии.

Добыча нефти в ЕС продолжает сокращаться

В 2022 году добыча сырой нефти в ЕС продолжила сокращаться, несмотря на значительный рост цен на сырую нефть, вызванный российской агрессией против Украины.

Добыча в 2022 году упала до самого исторического низкого уровня, достигнув 16,3 миллиона тонн, что на 7,4% меньше, чем в 2021 году. Учитывая более длительный период, добыча сырой нефти снижалась с 2004 года, когда она достигла пика в 41,8 млн тонн. С этого времени объемы добычи нефти упали на 61% до 16,3 млн тонн в 2022 году.

Крупнейшими производителями нефти в ЕС в 2022 году были Италия (4,5 млн. тонн), Дания (3,2 млн. тонн) и Румыния (3,0 млн. тонн). По сравнению с 2021 годом производство сократилось во всех трех странах: Италии (-8%), Дании (-2%) и Румынии (-6%).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
17 апреля 2024, 9:59
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А якби трохи активніше працювали над розповсюдженням електромобілів — залежали б значно менше. А то заломили кінські ціни, імпорт з Китаю намагаються обмежити (замість того, щоб конкурувати ринковими механізмами) і дивуються, чого продажі не ростуть.
От і витрачають гроші на нафту, ще й мають стратегічну залежність. А ці самі гроші могли б вкладати в сегмент електромобілів та зеленої енергетики (основна перевага якої не в тому, що вона зелена, а в тому, що вона не залежить від імпортних енергоресурсів)
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