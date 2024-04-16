Курс валют на вечер 16 апреля: на межбанке доллар падает, а евро растет

К закрытию межбанка курс доллара упал на 5 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 4 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 16 апреля Закрытие 16 апреля Изменения доллар 39,60/39,62 39,55/39,57 5 /5 евро 42,01/42,02 42,05/42,06 4/4

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,35−39,80 грн. Евро покупают за 42,20 грн., а продают за 42,80 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,68−39,77, евро — 42,65−42,85 грн.

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