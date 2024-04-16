К закрытию межбанка курс доллара упал на 5 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 4 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 16 апреля: на межбанке доллар падает, а евро растет
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Открытие 16 апреля
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Закрытие 16 апреля
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Изменения
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39,60/39,62
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39,55/39,57
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5 /5
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42,01/42,02
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42,05/42,06
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4/4
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,35−39,80 грн. Евро покупают за 42,20 грн., а продают за 42,80 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,68−39,77, евро — 42,65−42,85 грн.
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Источник: Минфин
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