Илон Маск хочет брать деньги с новых пользователей X

Илон Маск намерен взимать с новых пользователей X небольшую плату, чтобы позволить публикацию в социальной сети и решить проблему с ботами. Об этом пишет TechCrunch.

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По словам миллиардера, взыскание небольшой платы с новых аккаунтов является «единственным способом» остановить «навал ботов».

«Современный искусственный интеллект (и фермы троллей) могут легко пройти проверку «не бот ли вы», — написал бизнесмен, имея в виду такие инструменты, как CAPTCHA.

Маск добавил, что без уплаты комиссии новые пользователи смогут публиковать посты через три месяца после создания аккаунтов.

Как и в случае со многими объявлениями, связанными с социальной платформой, пока нет никаких подробностей о том, когда эта политика будет применена и какую плату придется платить новым пользователям.