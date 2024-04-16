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16 апреля 2024, 14:04 Читати українською

В Копенгагене горит старейшая фондовая биржа в мире (видео)

Во вторник, 16 апреля, в Копенгагене вспыхнула старейшая в мире 400-летняя фондовая биржа Берсен. Это одно из самых известных построек столицы Дании, сообщает Reuters.

Во вторник, 16 апреля, в Копенгагене вспыхнула старейшая в мире 400-летняя фондовая биржа Берсен.
Фото: скриншот с видео

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В результате пожара обрушился знаменитый шпиль, сделанный в форме скрученных хвостов драконов.

Издание отмечает, что в последнее время биржа находилась на реконструкции. Части крыши обрушились, и огонь распространился на несколько этажей здания. Причины возгорания пока неизвестны. Информации о пострадавших нет.

Экстренные службы и сотрудники Датской торговой палаты уносили большие картины из здания, пытаясь спасти исторические артефакты от пламени.

«Мы спасаем все, что можем», — сказал журналистам руководитель пожарной службы Копенгагена Якоб Ведстед Андерсен.

Стоит отметить, что в здании в стиле голландского ренессанса больше не находится Датская фондовая биржа, а служит штаб-квартирой Датской торговой палаты.

Фондовая биржа Берсен — одно из старейших построек, расположенное в самом центре Копенгагена. Его строительство было завершено в 1625 году. Фондовая биржа была возведена по приказу короля Дании и Норвегии Кристиана IV, а ее главной особенностью был 56-метровый шпиль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 апреля 2024, 14:36
#
Ето знак…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 апреля 2024, 14:57
#
100%:)
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