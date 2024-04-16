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16 апреля 2024, 12:43 Читати українською

Invest Talk Summit возвращается — чем будут удивлять инвесторов в 2024 году

Уже этой весной пройдет вторая конференция Invest Talk Summit, которая соберет в одном месте всех, кого по-настоящему интересуют инвестиции. Мероприятие состоится в Киеве 18 мая.

Уже этой весной пройдет вторая конференция Invest Talk Summit, которая соберет в одном месте всех, кого по-настоящему интересуют инвестиции.

О Invest Talk Summit

Конференция проводится второй год подряд. Ее организаторы — сайты «Минфин» и Finance.ua. Цель мероприятия — подробно рассмотреть инвестиционные стратегии, которые сейчас наиболее действенны как в Украине, так и во всем мире. Участники конференции смогут не только усовершенствовать собственные инвестиционные знания, но и встретить экспертов из этой сферы и узнать нужную информацию из первых уст.

Invest Talk Summit продлится 7 часов, с 10:00 до 19:00. За это время участники конференции смогут узнать:

  • куда инвестировать в 2024 году в Украине и мире;

  • какие инвестиционные инструменты и стратегии наиболее актуальны в этом году;

  • узнать опыт инвестирования из первых уст.

Invest Talk Summit 2024 станет настоящей находкой как для начинающих, так и для опытных инвесторов. На мероприятии будут тематические выступления более 25 спикеров, а также горячие дискуссии по поводу тенденций инвестирования. Поэтому участники смогут не только узнать важную для себя информацию, но и получить поддержку и создать сообщество для дальнейших инвестиций.

Как попасть на конференцию

Принять участие в Invest Talk Summit 2024 можно как офлайн, так и онлайн. Для этого нужно приобрести билеты. С 15.04 по 21.04.2024 включительно действует специальное предложение — билеты «Ранняя птичка». Их стоимость:

  • 1500 грн на офлайн-участие;

  • 1000 грн на онлайн-участие.

В стоимость офлайн-билета входит: посещение саммита, участие в розыгрыше призов, видеозапись и презентации конференции, а также кофе, чай non stop и нетворкинг по бокалу вина.

В стоимость онлайн билета входит: посещение саммита, участие в розыгрыше призов, видеозапись и презентации конференции.

Узнать больше деталей и заказать билеты можно по ссылке. Не упустите возможности усовершенствовать свои знания об инвестициях!

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 апреля 2024, 13:05
#
Лучшая инвестиция, ето экономить…
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