За первый квартал сумма реализации на аукционах активов банков в ликвидации превысила 700 миллионов

В январе-марте 2024 года в системе «Prozorro.Продажи» было объявлено 1 453 аукциона по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов . Результативными стали 95 аукционов, по результатам которых сумма реализации активов составила 703 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Из указанной суммы, в частности, 213,2 млн грн — цена реализации активов Дельта Банка, 197,3 млн грн — цена реализации активов М Р Банка , более 196,6 Проминвестбанка, почти 50,3 млн грн — Мегабанка и 23,8 млн грн — Айбокс Банка.

В ТОП-5 по цене реализации вошли следующие активы:

права требования по кредитам физических и юридических лиц, находившихся на балансе Дельта Банка (цена реализации актива составила 213,1 млн. грн.);

пул активов М Р Банка , Мегабанка и Проминвестбанка, в состав которого вошли права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическим лицом, дебиторская задолженность и один объект недвижимости в г. Одесса (цена реализации — 124 ,6 млн грн);

, Мегабанка и Проминвестбанка, в состав которого вошли права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическим лицом, дебиторская задолженность и один объект недвижимости в г. Одесса (цена реализации — 124 ,6 млн грн); отдельное здание общей площадью более 4 тыс. кв. м в Шевченковском районе Киева, находившееся на балансе Проминвестбанка (цена реализации — 57,6 млн грн);

нежилое здание общей площадью более 2 тыс. кв м в Соломенском районе Киева, которое находилось на балансе Проминвестбанка (цена реализации — 56,9 млн грн). Актив был продан с первой попытки;

бывший офис М Р Банка общей площадью более 3,6 тыс. кв. м, расположенный в центре Харькова (цена реализации — 48,1 млн грн).

В Фонде напомнили, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.

Аукционы по продаже активов проходят в электронной системе «Prozorro.Продажи». В торгах может принять участие каждый желающий, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, выставленному на торги, а также российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Победителем аукциона становится участник, предложивший самую высокую цену за лот.