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16 апреля 2024, 13:56 Читати українською

Газ в Европе подорожал до максимума с начала года

Европейские цены на природный газ продолжили расти во вторник, 16 апреля, после того, как высокопоставленные израильские военные снова заявили, что у их страны нет другого выбора, кроме ответа на атаку Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.

Европейские цены на природный газ продолжили расти во вторник, 16 апреля, после того, как высокопоставленные израильские военные снова заявили, что у их страны нет другого выбора, кроме ответа на атаку Ирана.

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Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли на 3% и достигли 32 евро за мегаватт-час (около $360 за тысячу кубометров).

Контракты выросли примерно на 18% с прошлого четверга, когда рынки начали учитывать большие геополитические риски, включая потенциальные сбои вследствие ударов России по украинской энергетической инфраструктуре.

Официальные лица Европы и США активизировали свои призывы в Израиль избежать эскалации конфликта, который может спровоцировать более широкую войну. Более широкий конфликт в регионе рискует привести к росту мировых цен на энергоносители в то время, когда центральные банки все еще пытаются обуздать инфляцию.

Европа завершила мягкую зиму с высокими запасами газа, трейдеры постоянно отслеживают признаки перебоев в снабжении. В настоящее время регион не получает большого количества газа с Ближнего Востока, но его зависимость от мировых рынков возросла после того, как в 2022 году он лишился большей части трубопроводных потоков из России.

Между тем поставки от ведущего поставщика Норвегии остаются на низком уровне из-за незапланированного технического обслуживания на некоторых предприятиях страны, которое началось в минувшие выходные.

Источник: Минфин
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