Газ в Европе подорожал до максимума с начала года

Европейские цены на природный газ продолжили расти во вторник, 16 апреля, после того, как высокопоставленные израильские военные снова заявили, что у их страны нет другого выбора, кроме ответа на атаку Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.

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Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли на 3% и достигли 32 евро за мегаватт-час (около $360 за тысячу кубометров).

Контракты выросли примерно на 18% с прошлого четверга, когда рынки начали учитывать большие геополитические риски, включая потенциальные сбои вследствие ударов России по украинской энергетической инфраструктуре.

Официальные лица Европы и США активизировали свои призывы в Израиль избежать эскалации конфликта, который может спровоцировать более широкую войну. Более широкий конфликт в регионе рискует привести к росту мировых цен на энергоносители в то время, когда центральные банки все еще пытаются обуздать инфляцию.

Европа завершила мягкую зиму с высокими запасами газа, трейдеры постоянно отслеживают признаки перебоев в снабжении. В настоящее время регион не получает большого количества газа с Ближнего Востока, но его зависимость от мировых рынков возросла после того, как в 2022 году он лишился большей части трубопроводных потоков из России.

Между тем поставки от ведущего поставщика Норвегии остаются на низком уровне из-за незапланированного технического обслуживания на некоторых предприятиях страны, которое началось в минувшие выходные.