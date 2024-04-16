Citigroup прогнозирует подорожание золота до $3000 за унцию

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Прогнозы аналитиков

Аналитики повысили оценку средних цен на 2024 год до $2350 и сделали «значительный пересмотр на 40% в сторону повышения» своего прогноза на 2025 год до $2875.

Они написали, что во втором полугодии 2024 года золото будет «регулярно тестировать и пробивать» уровень $2500. Сегодня золото торгуется на уровне $2387.

Золото дорожает из-за войн на Ближнем Востоке и россии против Украины, покупки со стороны центральных банков и потребительского спроса в Китае.

Goldman Sachs заявляет, что драгоценный металл находится на твердом рынке, повысив прогноз на конец года до $2700. UBS ожидает $2500 к концу года.

По мнению Citigroup, золото будет стимулироваться увеличением потоков от игроков, управляющих деньгами. Начало цикла сокращения ставок ФРС (или сценария потенциальной рецессии) в 2025 году придаст дополнительный импульс инвестиционному спросу.