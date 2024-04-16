Золото достигнет $3000 за унцию в течение следующих 6−18 месяцев благодаря увеличению притока инвесторов. Рост ожидается из-за того, что Федеральная резервная система США в конечном счете снизит процентные ставки. Об этом пишет Bloomberg.
Citigroup прогнозирует подорожание золота до $3000 за унцию
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Прогнозы аналитиков
Аналитики повысили оценку средних цен на 2024 год до $2350 и сделали «значительный пересмотр на 40% в сторону повышения» своего прогноза на 2025 год до $2875.
Они написали, что во втором полугодии 2024 года золото будет «регулярно тестировать и пробивать» уровень $2500. Сегодня золото торгуется на уровне $2387.
Золото дорожает из-за войн на Ближнем Востоке и россии против Украины, покупки со стороны центральных банков и потребительского спроса в Китае.
Goldman Sachs заявляет, что драгоценный металл находится на твердом рынке, повысив прогноз на конец года до $2700. UBS ожидает $2500 к концу года.
По мнению Citigroup, золото будет стимулироваться увеличением потоков от игроков, управляющих деньгами. Начало цикла сокращения ставок ФРС (или сценария потенциальной рецессии) в 2025 году придаст дополнительный импульс инвестиционному спросу.
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